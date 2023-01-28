Ферлан Менди рискует пропустить первый матч против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди вряд ли поможет своей команде в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» на «Энфилде». По информации от Diario AS, француз вряд ли успеет восстановиться к поединку против мерсисайдцев.

Напомним, вчера стало известно, что Менди может пропустить около месяца. У защитника подозрение на разрыв подколенного сухожилия, но о точном диагнозе пока неизвестно.

В прошлом сезоне мадридский «Реал» уже встречался с «Ливерпулем» в рамках Лиги чемпионов. «Королевский клуб» минимально одолел своих соперников в финале и взял свой четырнадцатый трофей самого престижного еврокубка.