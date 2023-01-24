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«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Беллингема

24 Января 2023 • 21:13 Комментировать
Майнц
...
Боруссия Д
Через 23 ч. 1 мин.

По данным источника, «Ливерпуль» вновь возглавил гонку за полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом.

Оформить подписание 19-летнего англичанина также стремятся мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и ряд других грандов европейского футбола, и в СМИ регулярно сообщают о новых поворотах в деле. Согласно Sky Sports, наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Беллингема вновь стал «Ливерпуль». Спортивный директор «красных» лично обсудил потенциальный трансфер с хавбеком.

Дортмундская «Боруссия» оценивает стоимость Джуда Беллингема более чем в 100 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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МАЙНЦ БОРУССИЯ Д
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