«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Беллингема

По данным источника, «Ливерпуль» вновь возглавил гонку за полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом.

Оформить подписание 19-летнего англичанина также стремятся мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и ряд других грандов европейского футбола, и в СМИ регулярно сообщают о новых поворотах в деле. Согласно Sky Sports, наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Беллингема вновь стал «Ливерпуль». Спортивный директор «красных» лично обсудил потенциальный трансфер с хавбеком.

Дортмундская «Боруссия» оценивает стоимость Джуда Беллингема более чем в 100 млн евро.