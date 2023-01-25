Руководство дортмундской «Боруссии» серьёзно заинтересовано в сохранении английского полузащитника Джуда Беллингема.

По информации Bild, боссы «шмелей» встретятся с агентом молодого футболиста Марком Беннетом не позднее марта, чтобы начать переговоры. Сообщается, что клуб хочет предложить игроку 15 миллионов евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в истории «Боруссии».

Напомним, что текущее соглашение хавбека с дортмундцами действует до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает вице-чемпиона Европы в 110 миллионов евро. По слухам, в услугах Беллингема заинтересованы мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».