Дортмундская «Боруссия» дожала «Майнц» в компенсированное время

Давно не побеждающий «Майнц» в 17-м туре Бундеслиги принимал дортмундскую «Боруссию». Дебют поединка получился очень результативным, на второй минуте Чхэ-Сон Ли замкнул подачу с углового, а на четвертой - Юлиан Рюэрсон получил мяч у правого угла штрафной, сместился в центр и пробил с рикошетом в правый верхний угол - 1:1. Юссуфа Мукоко мог тут же забивать еще один гол, но вратарь выручил. Карим Адейеми в выгодной ситуации не попал в створ. У хозяев Маркус Ингвартсен продавил соперника и направил мяч над рамкой. В контратаке Антон Стах мог вырывать для «Майнца» победу, однако в касание пробил рядом с каркасом. А вот соперник свой шанс не упустил - подача с углового, Себастьян Алле сбросил мяч дальше, и Джованни Рейна у угла вратарской переправил мяч в сетку - 2:1.

«Боруссия» с седьмого места взмыла сразу на третье, соперник - 12-й.