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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» дожала «Майнц» в компенсированное время

25 Января 2023 • 22:28 Комментировать
Майнц
1:2
Боруссия Д
2-й тайм

Давно не побеждающий «Майнц» в 17-м туре Бундеслиги принимал дортмундскую «Боруссию». Дебют поединка получился очень результативным, на второй минуте Чхэ-Сон Ли замкнул подачу с углового, а на четвертой  - Юлиан Рюэрсон получил мяч у правого угла штрафной, сместился в центр и пробил с рикошетом в правый верхний угол - 1:1. Юссуфа Мукоко мог тут же забивать еще один гол, но вратарь выручил. Карим Адейеми в выгодной ситуации не попал в створ.  У хозяев Маркус Ингвартсен продавил соперника и направил мяч над рамкой. В контратаке Антон Стах мог вырывать для «Майнца» победу, однако в касание пробил рядом с каркасом. А вот соперник свой шанс не упустил - подача с углового, Себастьян Алле сбросил мяч дальше, и Джованни Рейна у угла вратарской переправил мяч в сетку - 2:1.

«Боруссия» с седьмого места взмыла сразу на третье, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Майнц1:2Боруссия Д
(1:0) Чхэ-Сон Ли II2'  
  4'Рюэрсон Юлиан (1:1)
  90'Рейна Джованни (1:2)
Дамен ФиннФернандес Эдимилсон  76'Ханше-Ольсен АндреасКаси Антони 80' (Хак Александер ( 80') Видмер СильванАарон МартинБаррейро ЛеандроЧхэ-Сон Ли II  34' 63' (Стах Антон ( 63') Баркок Аймен 89' (Груда Брайан ( 89') Онисиво Карим 80' (Ажорк Людовик ( 80') Ингвартсен Маркус 63' (Фюльжени Анжело ( 63')
Запасные: Лайч МаксимБель ШтефанДа Коста ДанниРисс Лассе
Кобель ГрегорРюэрсон ЮлианЗюле НикласШлоттербек НикоГеррейру РафаэлДжан Эмре 62' (Рейна Джованни ( 62') Адейеми Карим 77' (Вольф Мариус ( 77') Брандт Юлиан 90' (Хуммельс Матс ( 90') Эзкан СалихМален Дониэлл 62' (Байно-Гиттенс Джейми ( 62') Мукоко Юссуфа 62' (Алле Себастьян ( 62')
Запасные: Морей МатеуПасслак ФеликсМайер Александер IIДауд МахмудМодест Антони
25 января. Стадион "МЕВА Арена".

 

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МАЙНЦ БОРУССИЯ Д
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