В «РБ Лейпциг» опровергли интерес к Ройсу

В немецком клубе «РБ Лейпциг» опровергли интерес к знаменитому полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу. Напомним, контракт немца со «шмелями» закончится грядущим летом, к этому времени ему будет уже 34 года.

«Это так, мы с агентом встречались, но тема встречи была не о футболистах и в основном пили кофе», - заявил Sky Germany cпортивный директор клуба из Лейпцига Макс Эбрель.

Также на Ройса претендует клуб «Аль-Наср», ранее подписавший 37-летнего Криштиану Роналду.

В текущем сезоне самый верный «Боруссии» футболист забил в чемпионате Германии два гола и отметился двумя ассистами.