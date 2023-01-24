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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «РБ Лейпциг» опровергли интерес к Ройсу

24 Января 2023 • 21:57 Комментировать
Майнц
...
Боруссия Д
Через 21 ч. 29 мин.

В немецком клубе «РБ Лейпциг» опровергли интерес к знаменитому полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу. Напомним, контракт немца со «шмелями» закончится грядущим летом, к этому времени ему будет уже 34 года.

«Это так, мы с агентом встречались, но тема встречи была не о футболистах и в основном пили кофе», - заявил Sky Germany cпортивный директор клуба из Лейпцига Макс Эбрель.

Также на Ройса претендует клуб «Аль-Наср», ранее подписавший 37-летнего Криштиану Роналду.

В текущем сезоне самый верный «Боруссии» футболист забил в чемпионате Германии два гола и отметился двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс РБ Лейпциг трансферы футбола - лето 2023
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МАЙНЦ БОРУССИЯ Д
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