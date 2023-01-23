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Невилл считает, что летом «Ливерпуль» может потратить более 200 млн евро на трансферы

23 Января 2023 • 00:07 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
04.02 18:00

Бывший английский футболист Гари Невилл высказался о перспективах «Ливерпуля».

Мерсисайдцы проводят не самый удачный сезон, но будущему Юргена Клоппа в клубе пока ничто не угрожает. По мнению телеэксперта Sky Sports Невилла, «Ливерпулю» потребуются значительные инвестиции для восстановления былой мощи: «Думаю, Клопп спокойно доработает до лета, а затем клубу предстоит серьёзно поработать на трансферном рынке. Полагаю, при появлении новых инвесторов «Ливерпуль» будет готов потратить до 200 млн фунтов стерлингов [около 228 млн евро]».

Главной трансферной целью «красных» считается полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, стоимость которого оценивается более чем в 100 млн евро.

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Ливерпуль Гари Невилл Юрген Клопп трансферы футбола - лето 2023
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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