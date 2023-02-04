​Капитаны «Вулверхэмптона» и «Ливерпуля» наденут экологически чистые повязки

«Вулверхэмптон» сотрудничает с разными организациями и планирует к 2040 году достичь нулевого выброса углерода. Их стадион «Молинью» уже сейчас снабжается полностью возобновляемой энергией, а в помещениях можно найти веганскую еду.

В субботу «Вулверхэмптон» проведёт матч Премьер-лиги против «Ливерпуля». Было объявлено, что капитаны команд выйдут на поле в экологически чистых повязках.

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.