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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нуньес сравнил себя с Суаресом из-за проблем с адаптацией в «Ливерпуле»

02 Февраля 2023 • 18:36 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
1 4.00 X 3.80 2 1.85
04.02 18:00

Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес высказался о проблемах с адаптацией, сравнив себя с Луисом Суаресом.

«Очевидно, что мне ещё есть над чем работать, например, над завершением атак. Но я думаю, что то, что происходит со мной, случалось и с Луисом Суаресом. Что-то такое уже происходило у меня в «Бенфике». Первый год прошёл для меня очень плохо, а во втором я стал забивать», — приводит слова уругвайского нападающего издание Sky Sports.

По его мнению, в следующем сезоне Нуньесу получится проявить себя лучше. Также форвард рассказал, что не ожидал такого уровня конкуренции в Английской премьер-лиги, отметив, что его об этом предупреждал Николас Отаменди, выступавший ранее за «Бенфику».

Напомним, что Нуньес перешёл в «Ливерпуль» перед началом нынешнего сезона, забив десять голов в 25 матчах в рамках всех состязаний.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Луис Суарес Дарвин Нуньес
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Комментарии (1)
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sasha85
02 Февраля 2023 в 19:20
"...Отаменди, выступавший ранее за Бенфику..." А где ж он сейчас выступает? Хоть тексты просматриваете перед публикацией?
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