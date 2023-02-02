Нуньес сравнил себя с Суаресом из-за проблем с адаптацией в «Ливерпуле»

Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес высказался о проблемах с адаптацией, сравнив себя с Луисом Суаресом.

«Очевидно, что мне ещё есть над чем работать, например, над завершением атак. Но я думаю, что то, что происходит со мной, случалось и с Луисом Суаресом. Что-то такое уже происходило у меня в «Бенфике». Первый год прошёл для меня очень плохо, а во втором я стал забивать», — приводит слова уругвайского нападающего издание Sky Sports.

По его мнению, в следующем сезоне Нуньесу получится проявить себя лучше. Также форвард рассказал, что не ожидал такого уровня конкуренции в Английской премьер-лиги, отметив, что его об этом предупреждал Николас Отаменди, выступавший ранее за «Бенфику».

Напомним, что Нуньес перешёл в «Ливерпуль» перед началом нынешнего сезона, забив десять голов в 25 матчах в рамках всех состязаний.