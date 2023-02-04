После 22 туров «Ливерпуль» уже пропустил больше голов, чем за весь прошлый сезон

В матче двадцать второго тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» неожиданно оставил не у дел «Ливерпуль», забив тому три безответных мяча. И теперь после двадцати двух туров, то есть в самом начале второй половины чемпионата, у команды Юргена Клоппа уже 28 пропущенных мячей.

Что, следует заметить, больше, чем за весь прошлый сезон - тогда «Ливерпуль» пропустил двадцать шесть мячей в 38 матчах. В результате «Ливерпуль», опустился уже на десятое место в турнирной таблице, а в следующем туре сыграет дома против «Эвертона». Мерсисайдское дерби пройдет тринадцатого февраля.