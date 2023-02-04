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«Ливерпуль» разгромлен командой из зоны вылета

04 Февраля 2023 • 19:56 Комментировать (2)
Вулверхэмптон
3:0
Ливерпуль
окончен

«Вулверхэмптон» и «Ливерпуль» провели третий матч менее чем за месяц, и сегодня «волки» наконец-то обыграли соперника. Уже на первых минутах прострел Хвана Хи-Чана от лицевой линии завершился срезкой от Жоэля Матипа в дальнюю штангу с отскоком за ленточку. Второй гол хозяев был забит тут же, и он был достаточно сумбурным, последний удар нанес Крейг Доусон. Дарвин Нуньес в ответ сильно и опасно бил под перекладину - сэйв. Выручил и другой голкипер, Алиссон, выйдя победителем из дуэли с Матеусом Луисом, который вышел один на один.

После перерыва защитник Макс Килман у штанги парировал два опаснейших удара ливерпульцев. Обводящий удар Мохамеда Салаха был минимально неточным. Нуньес выходил на ворота под острым углом, пробил в створ, но мяч был блокирован. На 71-й минуте Адама Траоре в прорыве сыграл на Рубена Невеша, который не мог промахнуться - 3:0.

«Вулверхэмптон» ушел из зоны вылета, «красные» - 10-е.

Протокол игры  
Вулверхэмптон3:0Ливерпуль
(1:0) Матип Жоэль6'  
(2:0) Доусон Крэйг12'  
(3:0) Невеш Рубен71'  
Са ЖозеСемеду НелсонДоусон Крэйг  45'Килман МаксАит-Нури Раян 84' (Хонни Кастро ( 84') Хи-Чан Хван 42' (Траоре Адама ( 42') Невеш РубенЛемина Марио 83' (Поденсе Даниэл ( 83') Луис Матеус IIСарабия Пабло 60' (Хименес Рауль ( 60') Кунья Матеус 60' (Моутинью Жоау ( 60')
Запасные: Бентли ДаниелКоллинз НатанБуэно УгоХодж Джозеф
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентМатип ЖоэльГомес Джо  75'Робертсон Эндрю 86' (Цимикас Костас ( 86') Кейта Наби 65' (Хендерсон Джордан ( 65') Байчетич Стефан 77' (Эллиотт Харви ( 77') Алькантара Тьяго 86' (Милнер Джеймс ( 86') Салах МохамедНуньес ДарвинГакпо Коди 85' (Окслейд-Чемберлен Алекс ( 85')
Запасные: Филлипс НатаниэльКеллехер КаомхинДжонс КёртисКарвалью Фабиу
04 февраля. Стадион "Молинью".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон
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Комментарии (2)
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snk6565
04 Февраля 2023 в 20:58
Проблемы замаячили с конфликта Мане с Салахом (хоть это и не афишировали) и по ходу, поставили не на ту африканскую лошадку...система развалилась и ее теперь нужно решать глобально...но уже не в этом сезоне точно
CELTIC FROST
04 Февраля 2023 в 20:45
это уже полнейшая жесть. Осталось вылететь от Реала - и сезон полностью слит. Клопп. аут?
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