«Ливерпуль» разгромлен командой из зоны вылета

«Вулверхэмптон» и «Ливерпуль» провели третий матч менее чем за месяц, и сегодня «волки» наконец-то обыграли соперника. Уже на первых минутах прострел Хвана Хи-Чана от лицевой линии завершился срезкой от Жоэля Матипа в дальнюю штангу с отскоком за ленточку. Второй гол хозяев был забит тут же, и он был достаточно сумбурным, последний удар нанес Крейг Доусон. Дарвин Нуньес в ответ сильно и опасно бил под перекладину - сэйв. Выручил и другой голкипер, Алиссон, выйдя победителем из дуэли с Матеусом Луисом, который вышел один на один.

После перерыва защитник Макс Килман у штанги парировал два опаснейших удара ливерпульцев. Обводящий удар Мохамеда Салаха был минимально неточным. Нуньес выходил на ворота под острым углом, пробил в створ, но мяч был блокирован. На 71-й минуте Адама Траоре в прорыве сыграл на Рубена Невеша, который не мог промахнуться - 3:0.

«Вулверхэмптон» ушел из зоны вылета, «красные» - 10-е.