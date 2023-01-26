Экс-игрок «Ливерпуля» Джонсон высказался о причинах спада Салаха

Бывший футболист «Ливерпуля» Глен Джонсон считает, что нападающему Мохамеду Салаху не хватает уверенности.

Проблемы испытывает и сам «Ливерпуль», находящийся на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Салах на данный момент имеет в своём активе семь забитых мячей в 19 встречах чемпионата. В последних четырёх матчах он не совершил ни одного результативного действия.

«Плохая форма Салаха – совокупность нескольких факторов, но уверенность в себе можно считать основным из них. Очевидно, что нападающим нужны голы, чтобы обрести кураж, и в последнее время Мо забивает совсем не так часто, как от него ждут», – цитирует Liverpool Echo Джонсона.