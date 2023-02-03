Полузащитник «Ливерпуля» Кейта может перебраться в Турцию

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта в следующее трансферное окно вполне может стать игроком стамбульского «Галатасарая». Об этом информирует A Spor, в источнике сообщается, что «красные» готовы отдать своего игрока перед приходом на его позицию в клуб Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

Однако переговоры между сторонами ещё в зачаточном состоянии, но руководство турецкого гранда планирует убедить игрока в переходе в конечном итоге.

В текущем сезоне у 27-летнего гвинейца лишь 10 появлений на поле за «Ливерпуль» во всех турнирах, но голами и ассистами он не отмечался.