Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фирмино в шаге от продления контракта с «Ливерпулем»

02 Февраля 2023 • 12:29 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
1 4.00 X 3.80 2 1.85
04.02 18:00

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино очень близок к продлению контракта с командой. Об этом в социальных сетях утверждает немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Агент Фирмино подтвердил изданию Sky Germany, что бразилец останется в клубе в следующем сезоне. Футболист хотел подписать с командой Юргена Клоппа контракт до 2025 года, но пока неизвестно, будет ли продлено сотрудничество на этих условиях.

В нынешнем сезоне Фирмино отметился 7 голами и 3 результативными передачами в Английской премьер-лиге. 31-летний бразилец выступает за мерсисайдцев с 2015 года, когда перешёл из немецкого «Хоффенхайма».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
13:18 · Англия. Премьер-лига
Салах может перебраться в «ПСЖ»
12:59 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин назвал звёздных игроков, уход которых позитивно отразился на «МЮ»
12:57 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке: «Энцо Фернандес привнесёт в «Челси» менталитет победителя»
12:29 · Англия. Премьер-лига
Фирмино в шаге от продления контракта с «Ливерпулем»
12:17 · Англия. Премьер-лига
Паратичи: «У «Тоттенхэма» была возможность подписать Данджуму в июне»
11:49 · Англия. Премьер-лига
Паратичи: «Мы хотели подписать Порро в «Тоттенхэм» ещё летом»
11:22 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Челси» Терри - «Арсеналу»: «Я выиграл в гольфе больше трофеев, чем вы за 20 лет» 2
11:16 · Англия. Премьер-лига
Родители Беллингема не советуют сыну переходить в «Реал»
10:47 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои может перебраться в «Арсенал»
10:12 · Англия. Премьер-лига
У Зиеша появился новый вариант после срыва трансфера в «ПСЖ»
09:41 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг высказался о возвращении Санчо
09:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хотел подписать одного из лидеров «Интера» 2
08:41 · Англия. Премьер-лига
Экс-футболист «МЮ»: «Зинченко - один из лучших игроков АПЛ» 1
05:20 · Англия. Кубок лиги
Бруну Фернандеш: «У нас есть шанс»
05:11 · Англия. Кубок лиги
Шоу: «Надо побеждать и в финале, иначе нет смысла»
Все новости
Рекомендуем