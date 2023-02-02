Фирмино в шаге от продления контракта с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино очень близок к продлению контракта с командой. Об этом в социальных сетях утверждает немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Агент Фирмино подтвердил изданию Sky Germany, что бразилец останется в клубе в следующем сезоне. Футболист хотел подписать с командой Юргена Клоппа контракт до 2025 года, но пока неизвестно, будет ли продлено сотрудничество на этих условиях.

В нынешнем сезоне Фирмино отметился 7 голами и 3 результативными передачами в Английской премьер-лиге. 31-летний бразилец выступает за мерсисайдцев с 2015 года, когда перешёл из немецкого «Хоффенхайма».