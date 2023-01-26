Клопп: «Перестройка «Ливерпуля» не произойдёт за один день»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о проблемах команды в нынешнем сезоне.

Сейчас «Ливерпуль» Клоппа далёк от своих лучших образцов: «красные» больше не наводят ужас на соперников и занимают лишь девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Мы переживаем переходный период, и я знал, что мне предстоят серьёзные вызовы, когда подписывал новый контракт с клубом в прошлом году. Очевидно, что перестройка не произойдёт за один день. Ещё одна проблема – травмы, которые по-настоящему осложняют жизнь.

Да, большую часть людей интересует лишь краткосрочный результат, но мы обязаны думать о долгосрочной перспективе», – заявил в интервью Football People немецкий специалист.