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Клопп: «Перестройка «Ливерпуля» не произойдёт за один день»

26 Января 2023 • 02:26 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
04.02 18:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о проблемах команды в нынешнем сезоне.

Сейчас «Ливерпуль» Клоппа далёк от своих лучших образцов: «красные» больше не наводят ужас на соперников и занимают лишь девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Мы переживаем переходный период, и я знал, что мне предстоят серьёзные вызовы, когда подписывал новый контракт с клубом в прошлом году. Очевидно, что перестройка не произойдёт за один день. Ещё одна проблема – травмы, которые по-настоящему осложняют жизнь.

Да, большую часть людей интересует лишь краткосрочный результат, но мы обязаны думать о долгосрочной перспективе», – заявил в интервью Football People немецкий специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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