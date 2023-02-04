Клопп прокомментировал крупное поражение «Ливерпуля» от «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями после очередной неудачи.

«Красные» уступили «волкам» в гостевом поединке Английской премьер-лиги со счётом 0:3, пропустив два мяча уже к 12-й минуте.

«Пропущенные голы на первых минутах матчей – абсолютно стандартное явление для нас в нынешнем сезоне, но то, каким образом мы пропустили сегодня, я считаю неприемлемым. Мы слишком облегчили жизнь соперникам, защищались пассивно, нам не хватало компактности. Мы были плохи во многих аспектах, и я не могу объяснить, почему в некоторых ситуациях всё настолько неудачно», – цитирует BBC немецкого рулевого.