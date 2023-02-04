Мерсон рассказал, что его поразило в игре «Ливерпуля»

Бывший английский футболист Пол Мерсон подчеркнул нехватку бойцовских качеств у команды Юргена Клоппа.

На счету «Ливерпуля» всего одно набранное очко в последних четырёх поединках Английской премьер-лиги. В сегодняшнем выездном матче против «Вулверхэмптона» «красные» потерпели сокрушительное поражение – 0:3.

«Было неловко наблюдать за этой игрой в концовке. Я понимаю, что вопрос о победителе уже был снят, так как на табло горел счёт 3:0, но «волки» совершили 50-60 передач без потерь, спокойно удерживая мяч и развлекая публику, и ни один игрок «Ливерпуля» даже не попытался ничего с этим сделать», – заявил телеэксперт, выступая на Sky.