Дарвин Нуньес: «Мы с Клоппом не понимаем друг друга, он он придаёт мне много уверенности»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес рассказал о своих взаимоотношения с главным тренером Юргеном Клоппом. Напомним, уругваец перебрался на «Энфилд» перед стартом нынешнего сезона из лиссабонской «Бенфики» за 80 миллионов евро.

«Я не говорю по английский, а он не говорит по испански. Тем не менее, хоть мы и не понимаем друг друга, он придаёт мне много уверенности с тех пор, как я перебрался в команду», – цитирует уругвайца издание ESPN.

В нынешнем сезоне на счету Нуньеса пять голов и две результативные передачи в Английской премьер-лиге. 23-летний уругваец в последние недели страдал от небольшой травмы, но уже успел вернуться на поле в матче против «Челси».