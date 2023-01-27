Гвардиола: «Ливерпуль» рано или поздно вернётся на былой уровень»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачные выступления «Ливерпуля» в нынешнем сезоне. Напомним, сейчас команда Юргена Клоппа располагается на девятом месте в турнирной таблице.

«Я многому научился, наблюдая за «Ливерпулем». По очевидным причинам я очень часто наблюдал за этой командой в прошлом, ведь она была нашим главным соперником в последние годы. Так или иначе, «Ливерпуль» рано или поздно вернётся. Я в этом не сомневаюсь», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, в нынешнем сезоне «Ливерпуль» несмотря на все свои неудачи смог обыграть «Манчестер Сити» в очной встрече на «Энфилде» благодаря голу Мохамеда Салаха.