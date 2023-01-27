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Гвардиола: «Ливерпуль» рано или поздно вернётся на былой уровень»

27 Января 2023 • 12:29 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
04.02 18:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачные выступления «Ливерпуля» в нынешнем сезоне. Напомним, сейчас команда Юргена Клоппа располагается на девятом месте в турнирной таблице.

«Я многому научился, наблюдая за «Ливерпулем». По очевидным причинам я очень часто наблюдал за этой командой в прошлом, ведь она была нашим главным соперником в последние годы. Так или иначе, «Ливерпуль» рано или поздно вернётся. Я в этом не сомневаюсь», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, в нынешнем сезоне «Ливерпуль» несмотря на все свои неудачи смог обыграть «Манчестер Сити» в очной встрече на «Энфилде» благодаря голу Мохамеда Салаха.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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