Клопп: «Артуру понадобятся 2-3 недели, чтобы вернуться к тренировкам с командой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о сроках возвращения полузащитника Артура Мело, который в нынешнем сезоне выступает за мерсисайдцев на правах аренды из туринского «Ювентуса».

«Ему становится лучше. Думаю, Артуру понадобятся 2-3 недели, чтобы вернуться к тренировкам с командой. Сейчас он уже может бегать», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Напомним, Артур в начале сезона получил серьёзную травму, которая поставила под вопрос его дальнейшее нахождение на «Энфилде». Тем не менее, команда Юргена Клоппа решила сохранить бразильца до конца сезона.