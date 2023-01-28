Гакпо рассказал об адаптации в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, перешедший в английский клуб в начале января из ПСВ, рассказал о том, как проходит его адаптация в новой команде.

23-летний футболист признался, что старается совершенствоваться, каждый день ожидая возможности поработать со своими новыми партнёрами на тренировках.

«С точки зрения футбола, это новая обстановка на поле, с новыми игроками и командой. Даже маленькие вещи, которые люди делают здесь по-другому, чем в Нидерландах. ПСВ — большой клуб, но «Ливерпуль» — огромный клуб», — цитирует Гакпо официальный сайт «Ливерпуля».

В текущем сезоне Гакпо провёл за ПСВ 24 игры, забив 13 голов и отдав 16 результативных передач. За «Ливерпуль» футболист сборной Нидерландов успел провести четыре встречи, в которых результативными действиями не сумел.