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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гакпо рассказал об адаптации в «Ливерпуле»

28 Января 2023 • 13:51 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
04.02 18:00

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, перешедший в английский клуб в начале января из ПСВ, рассказал о том, как проходит его адаптация в новой команде.

23-летний футболист признался, что старается совершенствоваться, каждый день ожидая возможности поработать со своими новыми партнёрами на тренировках. 

«С точки зрения футбола, это новая обстановка на поле, с новыми игроками и командой. Даже маленькие вещи, которые люди делают здесь по-другому, чем в Нидерландах. ПСВ — большой клуб, но «Ливерпуль» — огромный клуб», — цитирует Гакпо официальный сайт «Ливерпуля».

В текущем сезоне Гакпо провёл за ПСВ 24 игры, забив 13 голов и отдав 16 результативных передач. За «Ливерпуль» футболист сборной Нидерландов успел провести четыре встречи, в которых результативными действиями не сумел. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Коди Гакпо
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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