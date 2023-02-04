Салах проводит 200-й матч за «Ливерпуль» в рамках АПЛ

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах установил важную отметку в своей карьере.

Выйдя в основном составе на матч против «Вулверхэмптона», один из лучших игроков мира проводит 200-й матч за «мерсисайдцев» в рамках Английской премьер-лиги. Свой первый матч в футболке «Ливерпуля» в АПЛ Мохамед провёл в августе 2017 года против «Уотфорда». С тех пор Салах забил 125 голов в 199 матчах.

Отметим, что юбилейная встреча складывается для «мерсисайдцев» и египтянина неудачно. К середине второго тайма «Ливерпуль» уступает «Вулверхэмптону» со счётом 0:2, занимая в турнирной таблице лишь 10-е место.