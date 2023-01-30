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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фаулер: «Гакпо нужно дать немного времени»

30 Января 2023 • 17:58 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
04.02 18:00

Экс-нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер поделился мнением об игре новобранца английского клуба Коди Гакпо в нынешнем сезоне.

Напомним, 23-летний нидерландец перешёл в «Ливерпуль» в начале января нынешнего года из ПСВ. Сумма трансфера составила 42 миллиона евро. В составе «красных» Гакпо успел провести пять матчей, в которых результативными действиями ему отметиться не удалось.

По мнению Фаулера, Гакпо пока не адаптировался в новой для себя лиге, но как только это произойдёт, он начнёт действовать более результативно.

«Нужно дать ему немного времени, чтобы освоиться и привыкнуть к новой среде, новой лиге, новой стране, и я уверен, что он будет игроком, которого мы все хотим видеть, забивающим голы», — приводит слова Фаулера Goal.

На данный момент «Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 29 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Робби Фаулер Коди Гакпо
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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