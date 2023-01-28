Агбонлахор: «Кёртис Джонс недостаточно хорош для «Ливерпуля»

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор не верит, что у полузащитника Кёртиса Джонса есть будущее в составе «Ливерпуля». Англичанин считает, что хавбек недостаточно хорош для команды Юргена Клоппа.

«Джонс частенько получает шанс и выходит на поле, но на мой взгляд, он недостаточно хорош для «Ливерпуля» и для того, в каком направлении хочет двигаться команда. Кёртис не пользуется своими шансами и не впечатляет в полузащите», – цитирует Агбонлахора Daily Mirror.

21-летний Джонс в декабре продлил свой контракт с «Ливерпулем» до 2027 года. На счету англичанина 6 матчей и 0 результативных действий в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.