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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агбонлахор: «Кёртис Джонс недостаточно хорош для «Ливерпуля»

28 Января 2023 • 13:47 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
04.02 18:00

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор не верит, что у полузащитника Кёртиса Джонса есть будущее в составе «Ливерпуля». Англичанин считает, что хавбек недостаточно хорош для команды Юргена Клоппа.

«Джонс частенько получает шанс и выходит на поле, но на мой взгляд, он недостаточно хорош для «Ливерпуля» и для того, в каком направлении хочет двигаться команда. Кёртис не пользуется своими шансами и не впечатляет в полузащите», – цитирует Агбонлахора Daily Mirror.

21-летний Джонс в декабре продлил свой контракт с «Ливерпулем» до 2027 года. На счету англичанина 6 матчей и 0 результативных действий в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Габриэль Агбонлахор Кёртис Джонс
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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