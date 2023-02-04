Доусон: «Наслаждаемся победой, отличный дебют»

В матче двадцать второго тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» неожиданно оставил не у дел «Ливерпуль», забив тому три безответных мяча. Защитник «волков» Крэйг Доусон, в этом матче дебютировавший за клуб и забивший второй мяч в игре, поделился своим мнением об успехе.

- Отличное начало карьеры в новом клубе. Все мы хорошо выступили, но для этого была проделана большая работа. Я приложился, сильно, к мячу, чуть повезло, и он залетел. Очень важно, что мы не пропустили, против такой-то атаки. Сейчас мы все наслаждаемся этим успехом, - цитирует слова защитника «Вулверхэмптона» BBC Sport.