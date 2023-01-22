«Вулверхэмптон» посредством своего официального сайта объявил о подписании контракта с защитником Крэйгом Доусоном. 32-летний футболист заключил с «волками» контракт сроком до средины 2025 года.

Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, за Крэйга Доусона «Вулверхэмптон» заплатил «Вест Хэму» 3,8 миллиона евро.

Крэйг Доусон всю свою карьеру проводит в Англии. Больше всего матчей он провёл за «Вест Бромвич» - 225. Доусон известен своей опасностью на стандартах у чужих ворот – на счету центрального защитника 52 гола во взрослой карьере.

На текущий момент «Вулверхэмптон» занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.