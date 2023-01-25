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«Брайтон» зимой может купить полузащитника «Ливерпуля»

25 Января 2023 • 15:46 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
04.02 18:00

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен зимой может продолжить карьеру в «Брайтоне». По информации от Daily Mail, «чайки» заинтересованы в трансфере англичанина, но сделка ещё далека от согласования.

Пока неизвестно, согласится ли «Ливерпуль» отпустить Окслейда-Чемберлена, у которого в конце сезона заканчивается контракт. Руководство позволило бы полузащитнику уйти, если бы у команды не было серьёзных кадровых проблем.

В нынешнем сезоне экс-полузащитник лондонского «Арсенала» отметился одним голом в семи матчах Английской премьер-лиги. За «Ливерпуль» футболист выступает с лета 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алекс Окслейд-Чемберлен Брайтон Трансферы футбола - зима 2023
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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