«Брайтон» зимой может купить полузащитника «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен зимой может продолжить карьеру в «Брайтоне». По информации от Daily Mail, «чайки» заинтересованы в трансфере англичанина, но сделка ещё далека от согласования.

Пока неизвестно, согласится ли «Ливерпуль» отпустить Окслейда-Чемберлена, у которого в конце сезона заканчивается контракт. Руководство позволило бы полузащитнику уйти, если бы у команды не было серьёзных кадровых проблем.

В нынешнем сезоне экс-полузащитник лондонского «Арсенала» отметился одним голом в семи матчах Английской премьер-лиги. За «Ливерпуль» футболист выступает с лета 2017 года.