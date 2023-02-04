Лопетеги – о победе 3:0 над «Ливерпулем»: «Заслуженные три очка»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги поделился эмоциями после победы над «Ливерпулем» (3:0).

Коллектив Юргена Клоппа пропустил на 5-й, 12-й и 71-й минуте, продлив серию неудач, в то время как «Вулверхэмптон» смог несколько отдалиться от зоны вылета.

«Мы добились нашей цели – выиграли матч. Нам противостояла отличная команда, но мы здорово выглядели в первом тайме и, что важно, конвертировали это в забитые мячи. В первые 20 минут после перерыва нам пришлось нелегко, но мы были готовы к трудностям. «Вулверхэмптон» не контролировал мяч, но контролировал ход игры. Заслуженная победа», – цитирует BBC Лопетеги.