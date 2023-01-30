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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реалу» интересен Фирмино

30 Января 2023 • 21:33 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
02.02 23:00

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино попал на радары мадридского «Реала».

«Сливочные» продолжают искать замену Кариму Бензема, в декабре отметившему 35-летие. По информации Footmercato, краткосрочным решением может стать подписание Фирмино, чей контракт с «Ливерпулем» истекает летом нынешнего года. В «Реале» считают, что бразилец отлично впишется в игру команды, а присутствие в составе множества соотечественников поможет ему быстро адаптироваться в новых условиях.

Проблемой может стать возраст Фирмино (31 год), а также его желание получить долгосрочный контракт, на что в «Реале», вероятно, не согласятся.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Карим Бензема Роберто Фирмино трансферы футбола - лето 2023
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