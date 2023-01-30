«Реалу» интересен Фирмино

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино попал на радары мадридского «Реала».

«Сливочные» продолжают искать замену Кариму Бензема, в декабре отметившему 35-летие. По информации Footmercato, краткосрочным решением может стать подписание Фирмино, чей контракт с «Ливерпулем» истекает летом нынешнего года. В «Реале» считают, что бразилец отлично впишется в игру команды, а присутствие в составе множества соотечественников поможет ему быстро адаптироваться в новых условиях.

Проблемой может стать возраст Фирмино (31 год), а также его желание получить долгосрочный контракт, на что в «Реале», вероятно, не согласятся.