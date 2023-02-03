Месси откладывает встречи с «ПСЖ» по продлению контракта, у игрока появились сомнения

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси может покинуть команду в конце сезона. По информации от журналиста Адриена Гренье, аргентинец уже несколько раз отложил встречи с руководством по поводу продления контракта, который у футболиста заканчивается в конце нынешнего сезона.

По сведениям источника, у игрока могли появиться сомнения насчёт того, что у него есть будущее в Париже. При этом Лионель не ведёт никаких переговоров с каталонской «Барселоной» или «Интером» Майами. Вариантом номер один для Месси до сих пор остаётся «ПСЖ».

В нынешнем сезоне на счету Лионеля 9 голов и 10 результативных передач в чемпионате Франции.