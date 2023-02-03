Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Месси откладывает встречи с «ПСЖ» по продлению контракта, у игрока появились сомнения

03 Февраля 2023 • 14:21 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
1 1.32 X 5.80 2 8.50
04.02 19:00

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси может покинуть команду в конце сезона. По информации от журналиста Адриена Гренье, аргентинец уже несколько раз отложил встречи с руководством по поводу продления контракта, который у футболиста заканчивается в конце нынешнего сезона.

По сведениям источника, у игрока могли появиться сомнения насчёт того, что у него есть будущее в Париже. При этом Лионель не ведёт никаких переговоров с каталонской «Барселоной» или «Интером» Майами. Вариантом номер один для Месси до сих пор остаётся «ПСЖ».

В нынешнем сезоне на счету Лионеля 9 голов и 10 результативных передач в чемпионате Франции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ТУЛУЗА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Февраля
15:33 · Франция. Лига 1
Неймар и Рамос не сыграют с «Тулузой»
15:23 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Не верю, что Мбаппе пропустит первый матч против «Баварии»
15:09 · Франция. Лига 1
Мостовой: «В Испании много таких игроков, как Головин»
14:45 · Франция. Лига 1
​Переговоры Месси с «ПСЖ» продолжатся
14:21 · Франция. Лига 1
Месси откладывает встречи с «ПСЖ» по продлению контракта, у игрока появились сомнения
13:46 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «МЮ» нацелились на нападающего с ценником 100 млн евро
06:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси рассказал о разговоре с Мбаппе после финала ЧМ-2022
04:43 · Франция. Лига 1
Балогун - самый эффективный игрок топ-5 лиг Европы
02:41 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» обеспокоены состоянием Неймара
02:34 · Франция. Лига 1
Бекхэм предсказал будущее Мбаппе 1
02:10 · Франция. Лига 1
Бекхэм назвал своего любимого футболиста
01:44 · Франция. Лига 1
Серхио Рамос должен восстановиться до матча с «Баварией»
01:24 · Испания. Ла Лига
Месси: «Барселона – мой дом»
01:08 · Франция. Лига 1
«Марсель» не получал предложений по Гендузи
00:54 · Франция. Лига 1
Месси рассказал, рассчитывает ли сыграть на ЧМ-2026
Все новости
Рекомендуем