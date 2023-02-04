Месси не спешит продлевать контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не спешит продлевать своё соглашение с французским клубом, сообщает TyC Sports.

По информации источника, несмотря на то, что договорённость о продлении контракта уже была достигнута, 35-летний аргентинец продолжает пребывать в сомнениях и сам просит у руководства «ПСЖ» больше времени. При этом отмечается, что с другими клубами Месси переговоры не ведёт.

Напомним, действующий контракт футболиста с «ПСЖ» истекает летом нынешнего года.

В текущем сезоне Месси провёл за парижан 23 матча, забив в них 14 голов и отдав 14 результативных передач. Цвета «ПСЖ» звёздный аргентинец защищает с лета 2021 года.