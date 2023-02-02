Саншеш признался, что недоволен своим положением в «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Ренату Саншеш не может завоевать место в стартовом составе команды.

Португалец пополнил ряды парижан летом 2022 года, перебравшись из «Лилля» за 15 млн евро, однако пока не нашёл себя в новом клубе.

«Мне просто нужно играть больше, чтобы обрести уверенность. Я знаю, что это особенно непросто, когда ты восстанавливаешься после травмы. Да, я недоволен своим текущим положением, но это нормально – каждый хочет играть как можно больше. Тем не менее, конечно, я уважаю решение тренера. Определять состав – его работа, а моя задача – сделать всё возможное, чтобы туда попасть», – заявил в интервью L’Equipe 25-летний футболист, всего дважды вышедший в стартовом составе «ПСЖ» в рамках Лиги 1.