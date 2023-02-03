Серхио Рамос: «В Испании я страдал, играя против Месси»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос вспомнил времена, когда на поле ему противостоял его нынешний одноклубник Лионель Месси.

«Многие годы я страдал, играя против Месси на поле. Но сейчас я испытываю наслаждение, выступая рядом с ним. Месси- лучший игрок, которого когда-либо создавал футбол», - цитирует защитника пресс-служба «ПСЖ».

Напомним, что Серхио Рамос долгие годы был капитаном мадридского «Реала», против него на поле в составе «Барселоны» выходил Лионель Месси. На данный момент Рамос и Месси – одноклубники, 36-летний испанец, как и аргентинец, выступает в «ПСЖ» с 2021 года.