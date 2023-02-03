Месси рассказал, рассчитывает ли сыграть на ЧМ-2026

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о возможности сыграть на следующем чемпионате мира.

Главный тренер аргентинцев Лионель Скалони, приведший команду к триумфу на мундиале в Катаре, неоднократно признавался, что хотел бы видеть Месси на следующем чемпионате мира. Напомним, что в 2026 году звезда аргентинского футбола отметит 39-летие.

«Как мне кажется, до следующего чемпионата мира ещё слишком далеко, чтобы всерьёз об этом рассуждать, – делится мнением сам Месси. – Как я уже говорил, думаю, мне будет трудно попасть на этот турнир в силу моего возраста», – заявил в интервью Ole 35-летний игрок.