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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси рассказал, рассчитывает ли сыграть на ЧМ-2026

03 Февраля 2023 • 00:54 Комментировать
ПСЖ
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Тулуза
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04.02 19:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о возможности сыграть на следующем чемпионате мира.

Главный тренер аргентинцев Лионель Скалони, приведший команду к триумфу на мундиале в Катаре, неоднократно признавался, что хотел бы видеть Месси на следующем чемпионате мира. Напомним, что в 2026 году звезда аргентинского футбола отметит 39-летие.

«Как мне кажется, до следующего чемпионата мира ещё слишком далеко, чтобы всерьёз об этом рассуждать, – делится мнением сам Месси. – Как я уже говорил, думаю, мне будет трудно попасть на этот турнир в силу моего возраста», – заявил в интервью Ole 35-летний игрок.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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