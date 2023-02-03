Месси: «Барселона – мой дом»

Футболист «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал, где планирует жить после завершения карьеры.

Контракт 35-летнего нападающего с «ПСЖ» истекает через полгода, и пока неясно, где окажется новоиспечённый чемпион мира в новом сезоне. Впрочем, сам Месси уже знает, что в любом случае вернётся в Барселону, когда повесит бутсы на гвоздь: «Я снова поселюсь в Барселоне, когда завершу карьеру футболиста. Барселона – мой дом», – заявил в интервью Ole экс-игрок каталонского клуба.

По слухам, Лионель Месси может вернуться в «Барселону» следующим летом. Также лидер «ПСЖ» интересен клубам из Саудовской Аравии и МЛС.