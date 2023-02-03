Нагельсманн: «Мане точно пропустит первый матч против «ПСЖ» в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал, когда в состав команды сможет вернуться нападающий Садио Мане, который сейчас восстанавливается от травмы.

По словам специалиста, 30-летний сенегалец не сможет помочь мюнхенцам в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», которая состоится 14 февраля и начнётся в 23:00 по московскому времени.

«Я ожидаю, что он вернётся к середине или концу февраля. Его уже не беспокоит боль. Он точно пропустит первый матч против «ПСЖ», — приводит слова Нагельсманна пресс-служба «Баварии».

В текущем сезоне Мане провёл за «Баварию» 23 матча, забив 11 голов и отдав четыре результативные передачи.