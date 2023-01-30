«Бавария» может заплатить за Канселу 70 миллионов евро

Стали известны подробности возможного перехода защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу в «Баварию».

По сведениям Manchester Evening News, мюнхенский клуб арендует 28-летнего португальца до конца нынешнего сезона с опцией выкупа за 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что у Канселу возник конфликт с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой из-за малого количества игровой практики. Клуб принял решение отпустить игрока в «Баварию».

В текущем сезоне защитник принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.