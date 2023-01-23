«Тоттенхэм» не сдаётся в попытках заполучить Порро

Лондонский «Тоттенхэм» не намерен сдаваться в попытках заполучить правого защитника лиссабонского «Спортинга» Педро Порро. По информации от журналиста Фабрицио Романо, до конца трансферного окна «шпоры» сделают португальцам ещё одно предложение по трансферу фуллбека.

Ранее «Тоттенхэм» хотел включить в сделку своего футболиста, но «Спортинг» отказался предложенных условий. Позиция лиссабонского клуба остаётся прежней: «шпорам» нужно заплатить 45 миллионов евро отступных, иначе игрока они не получат.

Напомним, ранее также ходили слухи об интересе к Порро со стороны «Челси». «Пенсионеры» могут вернуться за экс-игроком «Манчестер Сити», если клуб не сможет провернуть трансфер футболистов, которые располагаются выше в шорт-листе главного тренера Грэма Поттера.