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Рекордный и юбилейный гол Кейна позволил «Тоттенхэму» обыграть «Манчестер Сити» и помочь «Арсеналу»

05 Февраля 2023 • 21:26 Комментировать
Тоттенхэм
1:0
Манчестер Сити
окончен

В центральном матче 22-го тура АПЛ состоялось противостояние «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».

Протокол игры  
Тоттенхэм1:0Манчестер Сити
(1:0) Кейн Гарри15'  
Льорис УгоРомеро Кристиан  26'  87'Дайер ЭрикДэвис БенЭмерсон ЖуниорПеришич Иван  75' 79' (Сессеньон Райан ( 79') Хёйбьерг Пьер-ЭмильБентанкур Родриго  23'Кулушевски Деян 89' (Санчес Давинсон ( 89') Хын-Мин Сон 84' (Биссума Ив ( 84') Кейн Гарри
Запасные: РишарлисонДанджума АрноЛенгле КлеманСкипп ОливерПорро ПедроФорстер Фрейзер
Эдерсон Мораес  83'Уокер КайлАканджи МануэльАке НатанЛьюис РикоРодри ЭрнандесСилва Бернарду 84' (Гюндоган Илкай ( 84') Марез Рияд 59' (Де Брёйне Кевин ( 59') Альварес ХулианГрилиш ДжекХоланн Эрлинг
Запасные: Лапорт ЭмерикПалмер КоулДиаш РубенГомес СерхиоФиллипс КэлвинПерроне МаксимоОртега Штефан
05 февраля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

Лондонский «Арсенал», лидирующий в таблице АПЛ, оступился субботним днём, когда потерпел на выезде поражение от аутсайдера «Эвертона». Конечно же, это взяли на заметку в «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы – главный преследователь «канониров», и в случае победы над «Тоттенхэмом» она приближалась бы к «пушкарям» на расстояние двух очков, проведя при этом на один матч больше.

Что касается «шпор», то они шли на пятом месте. Если они всерьёз рассчитывают попасть в Лигу чемпионов, то должны были обыгрывать «Сити», чтобы не отставать от заветной первой четвёрки. Эти же команды встречались между собой две с половиной недели назад в рамках перенесённого матча седьмого тура, и там манкунианцы победили 4:2, хотя проигрывали к перерыву 0:2.

То, что «горожане» любят взять мяч под свой контроль и возить его по полю долгое время, знают многие. Но не все знают, как этому противодействовать. «Тоттенхэм» вот знал в первые десять с лишним минут, не позволив отличиться имевшим большое игровое преимущество «небесно-голубым». А в начале пятнадцатой минуты мяч проделал себе путь в другие ворота. Льюис опрометчиво отдал мяч перед своей штрафной сопернику Хёйбьергу, который проявил хладнокровие и отпасовал Кейну, переигравшему с глазу на глаз Эдерсона (1:0).

«Ман Сити» далее продолжал первенствовать по владению мячом, но как-то всё это не было эффективно. Полноценный опасный момент в исполнении гостей пришёл лишь в добавленное время к первому тайму. Тогда Грилиш забросил с левого полуфланга на линию вратарской, и мяч отскочил к Марезу, с разворота угодившему в перекладину.

После перерыва манкунианцы не смогли сразу кардинально улучшить свою игру, и Гвардиола всё-таки добрался до той мысли, чтобы выпустить на замену де Брёйне. Это было уже после момента Бена Дэвиса, который головой чуть не попал в ближний угол после подаче Перишича справа с углового. А де Брёйне добавил, скажем так, вектора атакам «Сити». То Кевин откатил мяч под удар Хулиана Альвареса, и только рикошет от Дайера спас хозяев от пропущенного гола. То де Брёйне сам прилично приложился с подбора, но не попал в правый угол.

Правда, контратаки «шпор» тоже таили в себе некоторую угрозу. Кейн не дотянулся до прострела, потом промахнулся мимо левого угла, а позже продрался на рандеву с Эдерсоном и пробил во вратаря. Всё это – в течение нескольких минут. У противоположных ворот на данном отрезке заслуживает внимание попытка Хулиана Альвареса – с правого полуфланга он закрутил мяч рядом с дальней штангой.

В общем, де Брёйне, Грилиш, Холанн сотоварищи в итоге не сделали разницу, как и «Тоттенхэм» не упрочил своё преимущество. Но «шпоры» и так выиграли, несмотря на удаление Ромеро за вторую жёлтую карточку в концовке, заочно оказав помощь своему городскому конкуренту «Арсеналу» в его борьбе за чемпионство. «Манчестер Сити» отстаёт от «канониров» на пять очков, проведя на один матч больше. «Тоттенхэм» справился без присутствия на тренерской скамейке перенёсшего операцию по удалению желчного пузыря Антонио Конте, а гол Кейна оказался одновременно рекордным и юбилейным. Гарри теперь с 267 мячами лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма», и также на его счету стало 200 голов в рамках АПЛ.

Кирилл Иванцов

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