«Барселона» не сможет подписать Бернарду Силву летом

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва вряд ли окажется в «Барселоне» в летнее трансферное окно.

Каталонцы давно следят за 28-летним игроком в надежде провернуть трансфер, но сделать это пока не удалось из-за трудной финансовой ситуации. Согласно сведениям Sport, положение дел не изменится до лета: в «Барселоне» знают о намерении португальца покинуть «Манчестер Сити» по окончании сезона, но понимают, что практически не имеют шансов побороться за его подписание из-за финансового фэйр-плей.

Контракт Бернарду Силвы с «горожанами» рассчитан до 2025 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.