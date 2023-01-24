Ди Марцио: «Кейн готов продлить контракт с «Тоттенхэмом»

Известный инсайдер рассказал, как обстоит ситуация с новым контрактом Гарри Кейна.

29-летний нападающий связан с «Тоттенхэмом» соглашением, рассчитанным до 2024 года, что даёт другим клубам надежду на выгодное подписание звезды Премьер-лиги предстоящим летом. По информации авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, Кейн открыт к переговорам по новому договору со «шпорами». Представители лондонцев уже провели с агентом форварда две встречи, и в ближайшее время обсуждения продолжатся.

Согласно многочисленным источникам, за ситуацией следят мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», рассматривающие возможность покупки Гарри Кейна летом.