Руководство «Баварии» почти не верит в летний трансфер Кейна

Мюнхенская «Бавария» понимает, что ей вряд ли удастся провернуть трансфер Гарри Кейна в летнее трансферное окно. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, в руководстве «красной машины» с пессимизмом расценивают возможность сделки.

Проблема в том, что 29-летний Кейн хотел бы остаться в Английской премьер-лиге, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории турнира. До рекорда Алана Ширера нападающего сейчас отделяет 62 мяча.

Более того, ранее появились слухи, согласно которым Кейн готов продлить свой контракт с «Тоттенхэмом», даже несмотря на потенциальный уход главного тренера Антонио Конте в конце сезона.