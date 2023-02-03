​Гвардиола расхвалил Кейна

В преддверии матча Премьер-лиги против «Тоттенхэма» главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о Гарри Кейне.

«Тоттенхэм» доволен Кейном, это исключительный футболист. Он много забивает, показывает невероятное качество. «Тоттенхэм» не выигрывал чемпионский титул, но означает ли это, что Кейн – плохой игрок? Он доказывает, что статистика измеряется не титулами. Он остаётся одним из лучших нападающих, которых я видел в своей жизни», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Матч Премьер-лиги Англии между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» пройдёт в Лондоне в воскресенье, 4 февраля.