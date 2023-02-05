Холанн получил одну из худших оценок в матче «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн выдал не самый яркий перформанс.

22-летний норвежец не продолжил свою голевую феерию и не помог команде уйти от поражения с минимальным счётом в поединке с «Тоттенхэмом». Статистический портал WhoScored оценил выступление Холанна всего в 6,2 балла – худший показатель среди всех игроков «горожан», вышедших в стартовом составе, наряду с Риядом Марезом. Лучший бомбардир АПЛ ни разу не пробил по воротам и коснулся мяча всего 27 раз (худший показатель среди всех игроков старта, включая голкипера Эдерсона).

В активе Эрлинга Холанна 25 забитых голов в 20 матчах чемпионата Англии на данный момент.