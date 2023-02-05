В «Манчестер Сити» не всё гладко. Согласно данным испанского издания El Nacional, отношения Хосепа Гвардиолы и Эрлинга Холанна начали портиться. Эта ситуация может подтолкнуть норвежского нападающего к смене клубной прописки в обозримом будущем, пишет источник.

Эрлинг Холанн перебрался в «Манчестер Сити» летом прошлого года из «Боруссии». С тех пор норвежец провёл за топ-клуб Премьер-лиги 27 матчей. В них Холанн записал на свой счёт 31 гол и 3 результативных паса.

«Манчестер Сити» в воскресенье проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.