Данджума: «С нетерпением жду возможности поработать с Конте»

Нападающий Арно Данджума прокомментировал свой переход в «Тоттенхэм».

Напомним, что «шпоры» арендовали 25-летнего футболиста у испанского «Вильярреала» до конца сезона с возможностью выкупа.

«Было легко решиться на этот ход, когда на меня вышел «Тоттенхэм». Это великий клуб с отличным тренером, персоналом, потрясающей инфраструктурой. Передо мной открываются впечатляющие перспективы. С нетерпением жду возможности поработать с Антонио Конте», – заявил нидерландский форвард.

В нынешнем сезоне Арно Данджума стал автором шести голов в 17 матчах за «Вильярреал». Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.