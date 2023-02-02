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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уокер недоволен своим положением в «Манчестер Сити»

02 Февраля 2023 • 20:21 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
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05.02 19:30

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер хотел бы чаще появляться на поле.

После возобновления клубного сезона 32-летний футболист утратил место в стартовом составе «горожан», обычно выходя лишь на замену либо вовсе оставаясь на скамейке запасных. Рулевой команды Хосеп Гвардиола упомянул английского латераля, рассуждая о важности «языка тела» при оценке готовности футболиста выйти на поле. По информации журналиста Сэма Ли, Уокер разочарован сложившейся ситуацией, однако в последнее время положение дел несколько улучшилось.

В общей сложности на счету Кайла Уокера 14 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кайл Уокер
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