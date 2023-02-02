Уокер недоволен своим положением в «Манчестер Сити»

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер хотел бы чаще появляться на поле.

После возобновления клубного сезона 32-летний футболист утратил место в стартовом составе «горожан», обычно выходя лишь на замену либо вовсе оставаясь на скамейке запасных. Рулевой команды Хосеп Гвардиола упомянул английского латераля, рассуждая о важности «языка тела» при оценке готовности футболиста выйти на поле. По информации журналиста Сэма Ли, Уокер разочарован сложившейся ситуацией, однако в последнее время положение дел несколько улучшилось.

В общей сложности на счету Кайла Уокера 14 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах.