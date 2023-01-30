В «Манчестер Сити» отреагировали на слова Гвардиолы о желании возглавить «Барселону»

Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано прокомментировал слова главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы о готовности возглавить «Барселону», если испанский клуб сделает ему такое предложение.

По словам Сориано, Гвардиола не сможет покинуть «Манчестер Сити» до окончания срока действия своего контракта, так как испанец является главным тренером команды, а не его помощником.

«Всем, кто слышал, что сказал Гвардиола, знайте, что он сказал, что, если бы он был помощником главного тренера «Сити», и «Барса» позвонила, он бы ушёл. Он не помощник главного тренера, а главный тренер «Манчестер Сити», — приводит слова Сориано DAZN.

Напомним, что Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года, его соглашение с английским клубом рассчитано до лета 2025 года. Под руководством испанского специалиста «горожане» четыре раза выигрывали Английскую премьер-лигу.