«Тоттенхэм» и «Спортинг» продолжают попытки согласовать трансфер Порро

Правый защитник «Спортинга» Педро Порро ещё может перебраться в «Тоттенхэм» до закрытия январского трансферного окна.

Напомним, что переход испанца уже был согласован, однако лиссабонцы решили заморозить сделку, чтобы пересмотреть её условия. Сам 23-летний игрок пропустил тренировку «Спортинга», поскольку желает перейти в «Тоттенхэм». Согласно обновлённым данным от инсайдера Фабрицио Романо, в настоящий момент клубы всё ещё продолжают переговоры в попытках найти решение, которое устроит все стороны.

Отступные в контракте Педро Порро со «Спортингом» – 45 млн евро, в то время как Transfermarkt оценивает стоимость латераля в 25 млн.