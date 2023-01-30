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«Тоттенхэм» и «Спортинг» продолжают попытки согласовать трансфер Порро

30 Января 2023 • 22:08 Комментировать
Спортинг Л
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Брага
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02.02 00:15

Правый защитник «Спортинга» Педро Порро ещё может перебраться в «Тоттенхэм» до закрытия январского трансферного окна.

Напомним, что переход испанца уже был согласован, однако лиссабонцы решили заморозить сделку, чтобы пересмотреть её условия. Сам 23-летний игрок пропустил тренировку «Спортинга», поскольку желает перейти в «Тоттенхэм». Согласно обновлённым данным от инсайдера Фабрицио Романо, в настоящий момент клубы всё ещё продолжают переговоры в попытках найти решение, которое устроит все стороны.

Отступные в контракте Педро Порро со «Спортингом» – 45 млн евро, в то время как Transfermarkt оценивает стоимость латераля в 25 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Спортинг Лиссабон Педро Порро Трансферы футбола - зима 2023
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