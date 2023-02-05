​Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма»

В двадцать втором туре Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» принимает «Манчестер Сити». На 15-й минуте счёт открыл нападающий лондонской команды Гарри Кейн. За счёт этого гола Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «шпор». Теперь на его счету 267 результативных ударов.

Ранее лучшим снайпером в истории «Тоттенхэма» был Джимми Гривз. В период с 1961 по 1970 год он наколотил 266 голов.

Также в этот вечер Гарри Кейн покорил отметку в 200 голов в Премьер-лиге. Больше мячей в этом турнире забивали только два футболиста – Уэйн Руни (208) и Алан Ширер (260).

Отметим, что Гарри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма».