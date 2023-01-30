«Тоттенхэм» всё же убедил «Спортинг» продать Порро

«Тоттенхэм» достиг договорённости со «Спортингом» по трансферу Педро Порро.

Ранее клубы согласовали трансфер правого защитника за 45 млн евро, после чего лиссабонцы изменили своё решение. Несмотря на трудности, «шпоры» не сдались и продолжили попытки заполучить 23-летнего испанца до закрытия трансферного окна, что, судя по всему, привело к успеху. Согласно свежему отчёту инсайдера Фабрицио Романо, после прошедшей сегодня встречи стороны урегулировали все нюансы сделки. В ближайшее время переход должен быть подтверждён официально.

Педро Порро защищал цвета «Спортинга» с лета 2022 года, а ранее принадлежал «Манчестер Сити».